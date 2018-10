Fallout 76: la Platinum Edition da 115$ non contiene la copia del gioco

Il debutto di Fallout 76, prossimo capitolo della serie RPG di Bethesda che per la prima volta nella sua storia si lancerà nel mondo del gaming online, si avvicina sempre di più. Nella giornata di oggi, tuttavia, giunge una notizia che non farà particolarmente felici coloro che fossero interessati alla Platinum Edition del gioco.

Come riportato dalla testata di PC Gamer, Fallout 76 Platinum Edition conterrà al suo interno tutta una serie di bonus e gadget speciali che i fan collezionisti saranno felici di ottenere, tra cui troviamo un case, diverse stampe di concept art, tre giornalini da viaggio da 64 pagine su cui i giocatori potranno annotare i dettagli della loro avventura in-game, un poster della mappa di gioco reversibile, ed una guida Prima, sia in formato fisico che digitale. Tuttavia, la Platinum Edition del titolo, che viene venduta al prezzo di 115$ e che arriverà soltanto nel mese di dicembre, non conterrà affatto la copia di Fallout 76.

Una soluzione del genere era stata adottata, per esempio, da Capcom con la Collector's Edition di Resident Evil 7. In quel caso, la compagnia nipponica ha avuto a che fare con le numerose critiche dei fan. Staremo a vedere cosa ne penseranno i giocatori di questa Platinum Edition del nuovo gioco di Bethesda.

Ricordiamo che Fallout 76 sarà disponibile a partire dal 14 novembre su PC, PS4 e Xbox One.