Fallout 76 potrebbe diventare free to play nel 2019?

Una speculazione nata nelle scorse ore vorrebbe Bethesda pronta a cambiare modello di business per Fallout 76, distribuendo il gioco come free to play. Il rumor nasce dalla lontana Australia a seguito della rimozione delle copie del gioco dagli scaffali di EB Games.

Come segnalato dallo YouTuber TheQuartering, EB Games Australia ha rimosso dai proprio negozi tutte le copie fisiche della versione base di Fallout 76, lasciando a disposizione solamente le edizioni limitate. Anche Amazon sembra avere pochissime unità disponibili e pronte per la spedizione, l'ipotesi è che il distributore abbia spedito un minor numero di pezzi a causa di una precisa richiesta del publisher, il quale sarebbe pronto ad adottare il modello free to play per il suo più recente titolo.

E' bene chiarire come si tratti al momento di una semplice speculazione, sebbene l'analisi di TheQuartering sia precisa e ben argomentata sotto ogni aspetto. Bethesda da parte sua non ha commentato il rumor, limitandosi più volte a ribadire di voler supportare Fallout 76 ancora a lungo.