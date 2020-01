Fallout 76: Predoni e Coloni, presentate le nuove fazioni di Wastelanders

Bethesda non ha ancora svelato la data di lancio di Wastelanders, ovvero quella che è stata più volte definita come la più grande espansione gratuita di sempre per Fallout 76, che riporterà gli NPC umani nell'Appalachia post-apocalittica. Nonostante ciò, continua ad aggiornarci settimana dopo settimana parlandoci delle tante novità previste.

Con Wastelanders saranno introdotte nel gioco ben due nuove fazioni, i Coloni e i Predoni. I primi sono un gruppo di industriosi lavoratori composto da persone capaci di gestire una città. Dopo aver saputo che l’Appalachia avrebbe potuto offrire un rifugio dalle sfide della Zona Contaminata, si sono insediati a Spruce Knob, riadattandone le strutture e tagliando gli alberi della zona, dando così vita a una città in divenire chiamata Foundation.

I Predoni, invece, conoscono bene l'Appalachia, dal momento che un tempo era la loro casa. Quando hanno scoperto che altre persone sarebbero tornate nelle terre che avevano rivendicato, hanno deciso assieme al loro capo, Meg, di fermare ad ogni costo chiunque avesse provato a impossessarsi delle loro proprietà. Hanno così organizzato un’imponente base operativa, chiamata Crater, nel luogo dello schianto della stazione spaziale.

Sia a Foundation sia a Crater, che potete ammirare negli screenshot raccolti nella galleria in basso, troverete nuovi commercianti, zone di produzione e tanta gente con cui parlare. Tenete bene a mente, in ogni caso, che le interazioni con queste persone dipenderanno dalla vostra reputazione nei loro confronti.

La settimana scorsa abbiamo inoltre avuto un assaggio della nuova interfaccia migliorata di Fallout 76 Wastelanders, e abbiamo scoperto che il Vault 94 sarà chiuso. Proseguono, intanto, i test sul server privato per PC di Wastelanders.