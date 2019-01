Fallout 76: presto nuove informazioni su una Modalità di Gioco priva di 'restrizioni PVP'

Bethesda è solita mantenere aggiornati i propri utenti sulle novità che la Software House ha intenzione di introdurre in Fallout 76. Uno degli appuntamenti principali in questo ambito è "Inside the Vault".

Pubblicata sul sito ufficiale , questa sorta di rubrica, favorisce la comunicazione tra Bethesda e la propria Community. Nell'appuntamento odierno di "Inside the Vault", il team di sviluppo di Fallout 76 ha fornito alcune interessanti informazioni. Tra queste, alcune anticipazioni relative alla Patch 5, la cui pubblicazione è attesa per la fine di Gennaio 2019, ma anche su di una peculiare modalità di gioco che sarà priva di "restrizioni PVP".

Bethesda la presenta con queste parole: "Forse vi ricorderete che alla fine dell’anno scorso abbiamo parlato di un nuovo modo di giocare che rimuove le restrizioni PVP. Mentre lo stiamo sviluppando, vogliamo darvi qualche informazione in più. Immaginate di giocare al Fallout 76 che conoscete oggi, ma senza le regole PVP. Vogliamo introdurre più tensione, coinvolgimento e conseguenze a ogni incontro con un altro giocatore umano".

La descrizione offerta è piuttosto generica, ma decisamente intrigante: avete qualche ipotesi su che cosa potrebbe avere in serbo la Software House per Fallout 76. L'attesa per scoprire qualcosa di più in merito potrebbe non essere eccessivamente lunga: Behesda ha infatti promesso nuovi aggiornamenti in merito in occasione della prossima settimana.