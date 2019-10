Fallout 76: primi dettagli sull'evento a tema Halloween 'Una notte di cattiverie'

Ci avviciniamo ormai alla seconda metà del mese e sono sempre più numerosi i giochi che si preparano ad accogliere eventi a tempo dedicati ad Halloween e, tra questi, troviamo anche Fallout 76.

Nel titolo ambientato nella Virginia Occidentale l'evento prenderà il nome di Una notte di cattiverie avrà inizio il prossimo 29 ottobre 2019 alle ore 18:00 per poi concludersi alla stessa ora del 5 novembre. Durante questa settimana i sopravvissuti del Vault 76 potranno andare in giro per Whitespring a compiere atti vandalici di ogni tipo, anche se imbattersi nelle forze di sicurezza d'élite potrebbe essere molto pericoloso. Distruggere auto e oggetti in giro per l'area vi farà ottenere un punteggio che, se sarà abbastanza alto, vi garantirà ricompense come punti esperienza e contenuti a tema Halloween.

Gli sviluppatori hanno inoltre deciso di celebrare il traguardo degli 9 milioni di Ardenti uccisi dai giocatori di tutto il mondo proponendo delle interessanti offerte nel negozio del Collezionista, il quale venderà oggetti leggendari con uno sconto del 25% dal 17 al 21 ottobre.

Sapevate che è in arrivo il Public Test Server di Fallout 76? Pare inoltre che le repliche dell'elmetto della Power Armor di Fallout 76 siano state ritirate per un grave problema.