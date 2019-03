Fallout 76: primi dettagli sulla Sfilata di Fasnacht, un evento di Wild Appalachia

Oltre ad aver svelato i primi dettagli sulla Patch 7 di Fallout 76, che la prossima settimana introdurrà i primi contenuti dell'espansione gratuita Wild Appalachia, Bethesda ha anche presentato La Sfialata di Fasnacht, un nuovo evento stagionale. Segue comunicato ufficiale.

"Sin da quando Helvetia fu fondata nel 1869, la gente della città ogni anno festeggiava il Fasnacht indossando maschere sgargianti, sfilando tra le vie addobbate della città e bruciando su un falò l'effigie del Signor Inverno. Oggi i cittadini non ci sono più, ma gli zelanti robot hanno continuato a onorare questa festa... e non vedono l'ora di accogliervi!".

La sfilata di Fasnacht è una missione evento ripetibile a tempo limitato che sarà disponibile per una settimana a partire dal 19 marzo. Tutti gli abitanti che desiderano partecipare devono parlare con il maestro di cerimonie di Helvetia prima di iniziare a cercare i negozianti robot sparsi per la città e aiutarli nei preparativi per l'annuale sfilata. Assieme ai vostri compatrioti dovrete svolgere una serie di compiti, tra cui salire sul palco per suonare un allegro motivetto, scegliere le decorazioni perfette, oltre ovviamente a sterminare gli insetti ronzanti pronti a rovinare la festa.

Se riuscirete a trovare e aiutare i Protectron abbastanza in fretta, li vedrete sfilare tra le vie, ma non abbassate la guardia! Le cose sono cambiate dopo la guerra, e sicuramente il trambusto finirà per attirare qualche ospite non gradito. Difendete i robot in marcia mentre attraversano la città e date alle fiamme il Signor Inverno per scacciare il gelo e guadagnare ricchi premi... e magari accaparratevi anche una bella maschera di Fasnacht. Più marciatori arriveranno alla fine della parata, più possibilità avrete di ottenere maschere anche molto rare. Qui sotto potete vederne una parte. Ricordate che ce ne sono molte altre e che possono essere scambiate, quindi preparatevi a mettere alla prova il vostro Carisma convincendo altri abitanti a scambiare con voi la maschera dei vostri sogni.

Attenzione, però: ogni festa ha una fine eciò vale anche per questa missione evento. Completate la sfilata di Fasnacht tutte le volte che volete, racimolate più maschere possibile e accaparratevi i nuovi progetti per il C.A.M.P. a tema Fasnacht prima che i festeggiamenti terminino, cioè il 26 marzo.

Fallout 76 è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L'espansione Wild Appalachia verrà pubblicata martedì 12 marzo, e nel corso del 2019 sarà seguita da Nuclear Winter e Wastelanders.