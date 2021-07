Fallout 76 e i problemi di lancio superati: Bethesda chiede ai fan di 'dargli una chance'

Nel corso di un'intervista concessa da Mark Tucker ai giornalisti di Newsweek, il Design Director di Fallout 76 ha discusso dei problemi di lancio del GDR post-apocalittico e, nel ricordare il lavoro svolto per correggere il tiro, si è appellato ai fan della serie per esortarli a dare un'opportunità al titolo.

Interpellato sui gravi problemi di lancio di Fallout 76 e dell'impegno profuso da Bethesda per garantire un futuro a questo ambizioso progetto, Tucker ha spiegato che "abbiamo ascoltato attentamente i fan, specie i feedback di chi ci diceva con 'non sembrava affatto un gioco di Fallout', e così abbiamo apportato delle modifiche significative dal lancio. Il Fallout 76 di oggi è un gioco molto diverso, con un'anima incentrata sulla trama, ottime interazioni con i personaggi secondari e alcune scene interessanti da prendere nella storia".

A detta dell'esponente del team di sviluppo di Fallout 76, il percorso di redenzione compiuto da Bethesda per riportare in auge questo titolo ha dato i suoi frutti perché "adesso c'è una narrazione profonda e ricca. Se siete fan dei giochi con una trama o, come me, siete dei patiti di GDR tradizionali, nell'attuale Fallout 76 c'è davvero tanto da scoprire. Quindi, per favore, date una chance a questo titolo e provatelo".

Il lavoro di Bethesda, però, non è affatto concluso. Nel corso del 2022, infatti, gli esploratori dell'Appalachia radioattiva di Fallout 76 potranno visitare Pitt, ossia la Pittsburgh irradiata di una delle espansioni di Fallout 3. Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che è di pochi giorni fa il lancio dell'espansione gratis Regno d'Acciaio di Fallout 76.