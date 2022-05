Fallout 76: siete pronti alle Spedizioni nel Pitt? Le prime missioni presto nel PTS

Come delineato dalla Roadmap 2022 di Fallout 76, presto tutti gli esploratori delle lande post-apocalittiche dell'MMO di Bethesda potranno lasciare i confini dell'Appalachia per addentrarsi nel Pitt. Le prime Spedizioni avranno luogo tra pochi giorni in anteprima sul server pubblico di test (PTS).

A darne conferma sono gli stessi sviluppatori della sussidiaria degli Xbox Game Studios con un approfondimento sulle pagine del sito ufficiale di Bethesda che delinea i contenuti in arrivo nella dimensione ruolistica di Fallout 76.

L'esplorazione del Pitt sarà solo una delle tante attività da svolgere nelle Spedizioni: l'accesso a queste missioni endgame avverà dall'hub del resort Whitespring. Chi vorrà unirsi all'equipaggio dei Vertibird diretti verso il Pitt dovrà ricaricarne la cella di batteria a ultracite tramite le tre missioni giornaliere offerte dal Rifugio.

L'adesione a una Spedizione darà perciò il via a una nuova missione per squadre composte da massimo quattro giocatori: la prima Spedizione, "Per l'Unione", porterà i Soccorritori nelle profondità della città in rovina conosciuta dai fan di Fallout 3. Senza entrare nel merito delle attività da svolgere per non cadere in spoiler, Bethesda si limita a sottolineare che il nostro compito sarà quello di contribuire alla ricostruzione della città difendendo i civili dagli assalti dei Fanatici, una banda di predoni alla costante ricerca di rifugi da razziare. Ogni missione affrontata nelle Spedizioni includerà non meno di tre obiettivi casuali da completare, un approccio che renderà sempre varie le attività da svolgere.

Quanto alle ricompense, il completamento di ogni Spedizione nel Pitt di Fallout 76 fornirà punti esperienza, bottino raro e un oggetto leggendario. Il raggiungimento degli obiettivi facoltativi sbloccherà ulteriori premi come progetti rari a tema Pitt, armature atomiche, oggetti per il CAMP, modifiche per armi e tanto altro.