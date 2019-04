Fallout 76: con la prossima patch arriveranno i Cunicoli e la macchina fotografica

Nelle ultime ore Bethesda ha pubblicato un nuovo "Dentro il Vault", l'ormai abituale post nel quale vengono presentate le novità in arrivo con i prossimi aggiornamenti gratuiti di Fallout 76.

Con la patch n°8 saranno introdotti i Kit di Riparazione, un nuovo consumabile disponibile in diverse varianti, ovvero:

Kit di Riparazione di base: si tratta di un consumabile utilizzabile un'unica volta e grazie al quale è possibile riparare del tutto uno degli oggetti presenti nel proprio inventario. Per utilizzarlo non sarà necessario essere nei pressi del proprio C.A.M.P. o di un tavolo da lavoro e basterà aprire il proprio Pip-Boy per farne uso.

Kit di Riparazione avanzato: sebbene la funzione dei kit avanzati sia la medesima di quelli di base, questi saranno in grado di portare le condizioni dell'oggetto riparato al 150%, in modo da permettervi di affrontare anche le battaglie più dure.

Per ottenere i Kit di Riparazione di base dovrete sborsare gli Atomi acquistati o sbloccati tramite le sfide giornaliere e settimanali, mentre quelli avanzati possono essere acquisiti completando determinate attività. Tra le restanti novità troviamo poi i Cunicoli, un nuovo dungeon situato nei pressi di Harpers Ferry e che coinvolgerà la Confraternita d’Acciaio. Gli appassionati della modalità fotografica potranno invece utilizzare la nuova macchina SnapMatic, un nuovo oggetto al quale saranno legate nuove missioni.

Vi ricordiamo che l'aggiornamento in questione arriverà il prossimo 16 aprile 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Pare inoltre che i giocatori dovranno attendere ancora un po' per il sistema di vendita tra giocatori, che arriverà con la patch 9.

Sapevate che nel corso del mese di aprile ci saranno ben due fine settimana con doppi punti esperienza? Gli utenti hanno inoltre già trovato i codici di lancio dei tre silo di questa settimana.