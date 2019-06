Fallout 76: la prossima patch migliorerà il sistema di combattimento

Siete insoddisfatti del sistema di combattimento di Fallout 76? Sappiate allora che con il prossimo aggiornamento del titolo online targato Bethesda verranno introdotte svariate novità in tal senso.

Una delle principali novità riguardanti il sistema di combattimento è la possibilità di attivare i danni numerici a schermo. Con questa particolare opzione attiva potrete osservare in tempo reale i danni inflitti con ogni colpo ai vari avversari, in maniera simile a quanto avviene nella maggior parte dei giochi di ruolo. Se poi siete tra gli utenti spaventati all'idea di riporre le armi apparentemente tranquille, il team di sviluppo ha deciso di introdurre la possibilità di annullare l'animazione e tornare a sparare, magari per colpire il Ghoul che vi ha colto alla sprovvista.

Per velocizzare poi gli scontri a fuoco, il tempo per prendere la mira con le armi dotate di mirino è stato drasticamente ridotto. Le seguenti armi riceveranno inoltre il supporto al mirino, rendendo così il loro utilizzo più preciso:

Armi Gatling (ad eccezione del laser Gatling)

Mitragliatore a canne rotanti

Broadsider

Mitragliatrice calibro 50

Lanciagranate automatico

Fat Man

Spara-arpioni

Racchetta con pallina

Tra le altre novità troviamo poi nuove impostazioni per la personalizzazione della telecamera e l'opportunità di sparare per poi correre subito dopo (la corsa annulla l'animazione di ricarica).

Per poter godere di tutte queste funzionalità dovrete attendere le prossime settimane, dal momento che la Patch 10 di Fallout 76 farà il proprio debutto entro la fine del mese di giugno.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che secondo Bethesda i Kit di riparazione di Fallout 76 non sono da considerare Pay-to-win. Pare inoltre che Todd Howard si aspettava le critiche ricevute da Fallout 76, definendole "meritatissime".