Fallout 76: la prossima patch semplificherà il gioco per i nuovi arrivati

Nelle ultime ore il sito ufficiale di Fallout 76 si è aggiornato con un nuovo e lungo post della serie "Dentro il Vault", nel quale vengono spiegate nel dettaglio alcune delle novità in arrivo con il prossimo aggiornamento del gioco.

L'obiettivo principale della patch è quello di rendere più piacevole l'esperienza per i nuovi giocatori, che dovranno così porre meno attenzione al fattore sopravvivenza. Nel corso dei primi livelli i giocatori non dovranno quindi preoccuparsi più del dovuto a malattie, fame e sete. Inoltre i nemici situati all'interno del Cumulo di Cenere, della Scissione Selvaggia e della Valle Tossica saranno meno resistenti ai nostri colpi, offrendo così una sfida meno ardua per chi ha appena concluso l'esplorazione della foresta. Anche il viaggio rapido sarà più semplice per i nuovi arrivati, che dovranno pagare un quantitativo di tappi ridotto per spostarsi da un luogo all'altro. A riguardare tutti i giocatori sono invece alcune modifiche alla conservazione del cibo, che non subirà danni effettuando il viaggio rapido e, nel caso di cibi crudi e flussi, questi dureranno il 50% in più rispetto ad ora.

L'arrivo dell'aggiornamento era inizialmente previsto per i primissimi giorni del mese di luglio, ma pare che Bethesda abbia bisogno di qualche giorno in più per terminare i lavori sulle nuova funzionalità. Attualmente non si conosce una data d'uscita per la patch 11 ma è probabile che, nonostante il rinvio, non si farà attendere a lungo.

Avete già letto le migliorie in arrivo per Nuclear Winter, la modalità battle royale di Fallout 76? Pare inoltre che il supporto alle mod di Fallout 76 sia ancora in lavorazione e che gli sviluppatori siano intenzionati ad implementarlo.