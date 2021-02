Fallout 76 protagonista su OfflineTV Rust: il commento di Shroud

Dopo aver commentato le caratteristiche di PS5, lo streamer Shroud prosegue nella propria attività, tra dirette, sessioni di gameplay e discussioni con la propria community.

Proprio da una di queste ultime, è nata nella mente di Michael "Shroud" Grzesiek un'idea per una delle prossime serie di OfflineTV Rust, gruppo costituito da celebri content creator che realizzato diverse tipologie di produzioni. Durante una diretta streaming durante la quale si è dedicato alla trasmissione di una sessione di gioco su Fallout 76, un appassionato parte del pubblico ha proposto in chat di trasformare il titolo online del protagonista di una serie di appuntamenti del seguitissimo format.

Inizialmente piuttosto scettico, Michael "Shroud" Grzesiek ha in seguito riflettuto con maggiore attenzione sulla proposta, arrivando alla conclusione che potrebbe in verità trattarsi di un'ottima idea. A dispetto di alcune problematiche organizzative, suggerisce, potrebbe essere interessante riuscire a generare una partita in cui i partecipanti siano equamente suddivisi per aree al momento dello spawn, ad esempio due nel vault, due presso le prigioni e due nell'area delle miniere.

Dopo un lancio piuttosto complesso, il titolo online di Bethesda ha visto nascere una community di appassionati, che continuano ad usufruire del supporto post lancio offerto al titolo dalla software house. Di recente, ad esempio, ha preso il via in-game un evento a tema San Valentino per Fallout 76.