Fallout 76 PS4 in offerta al prezzo più basso di sempre: lo sconto di Amazon

I primi mesi non sono stato affatto semplice per Fallout 76, spin-off che ha catapultato la celebre serie post-atomica nel mondo dell'online. Tanti bug e molti problemi di rete hanno tenuto alla larga molti giocatori, ma da allora il gioco di Bethesda ha cambiato faccia, evolvendosi e arricchendosi con numerosi contenuti.

Il Fallout 76 di oggi è un titolo molto più maturo, e gran parte del merito va alla grande espansione Wastelanders. Se il progetto vi ha sempre incuriosito ma non avevate mai ricevuto la spinta a compiere l'ultimo passo, allora sarete felici di sapere che Fallout 76 per PS4 è in offerta lampo su Amazon.it, dove viene proposto al prezzo più basso di sempre per la piattaforma: soli 9,99 euro! Si tratta persino della S.P.E.C.I.A.L. Edition esclusiva di Amazon, che include un set di tre spille della gamma di attributi S.P.E.C.I.A.L di Fallout, la serie di regole alla base di tutti i giochi di Fallout.

Se siete interessati vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, poiché su Amazon i prezzi variano senza alcun preavviso e la durata di quest'offerta lampo non è specificata, oltre ad essere soggetta ad esaurimento scorte. Se vi serve un'ulteriore spinta all'acquisto, potete leggere la nostra recensione di Fallout 76: Wastelanders.