Fallout 76: pubblicato il primo trailer durante la conferenza Microsoft

Durante la conferenza che Microsoft sta tenendo nel corso dell'E3, Pete Hines di Bethesda è salito sul palco per mostrare il primo trailer dedicato a Fallout 76, prossimo capitolo della nota serie RPG.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in apertura di notizia, mette in mostra i paesaggi post-apocalittici che faranno da sfondo all'avventura, e dà qualche indizio sul comparto narrativo di cui sapremo maggiori dettagli in futuro. Il gioco sarà preordinabile a partire dal 15 giugno.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Fallout 76 è atteso su PC, PS4 e Xbox One. Una data di lancio non è stata annunciata. Rimanete sulle nostre pagine per i prossimi aggiornamenti dall'E3 di Microsoft.