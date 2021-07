Fallout 76, Regno d'Acciaio introdurrà la nuova Creazione Leggendaria: i dettagli

Mancano ormai pochissimi giorni al lancio dell'espansione Regno d'Acciaio in Fallout 76, ossia il capitolo conclusivo della storia della Confraternita d'Acciaio cominciata l'anno scorso con l'aggiornamento Alba d'Acciaio.

In mezzo a tantissime novità, tra le quali sono comprese nuove aree in luoghi come le Caverne Arcane, la West Tek e la sede SMA, nuove ricompense e tanto altro, è previsto anche il nuovo sistema di creazione leggendaria, illustrato nel dettaglio nel nuovo video di gameplay commentato dagli sviluppatori.

Grazie a questo sistema potrete trasformare oggetti normali in oggetti leggendari, distribuire da zero i loro attributi e aumentare o ridurre la valutazione in stelle. Per l'occasione, sarà introdotto un nuovo componente di creazione chiamato Nucleo Leggendari, da usare in congiunzione con i Moduli Leggendari per apportare modifiche agli oggetti. Potrete ottenere i nuclei leggendari completando eventi stagionali, eventi pubblici e operazioni giornaliere. Dopo aver recuperato i materiali necessari, dovrete recarvi presso i banchi da lavoro per armi e armature e aprire il menu Modifica per iniziare a creare. Potrete pure migliorare i pezzi dell’armatura atomica facendo visita alle postazioni per armatura atomica. La maggior parte degli attributi leggendari disponibili per l’armatura potrà essere applicata anche all’armatura atomica, con alcune eccezioni.

In aggiunta a tutto ciò, saranno introdotti anche nuovi attributi leggendari, mentre alcuni già esistenti saranno modificati:

Aristocratico (nuovo) : i danni aumentano all’aumentare dei tappi. Massimo +50% danni a 29.000 tappi;

: i danni aumentano all’aumentare dei tappi. Massimo +50% danni a 29.000 tappi; Assassino (aggiornato) : i danni contro gli umani aumentano da +10% a +50%;

: i danni contro gli umani aumentano da +10% a +50%; Potenziato S.P.A.V. (aggiornato): la probabilità di colpire con lo S.P.A.V. aumenta da +33% a +50%;

Ingordo (nuovo) : i danni aumentano mentre riempi gli indicatori di fame e sete. Massimo +24% danni;

: i danni aumentano mentre riempi gli indicatori di fame e sete. Massimo +24% danni; Poderoso (nuovo) : i danni aumentano all’aumentare della salute. Massimo +25% danni a 95% salute o più;

: i danni aumentano all’aumentare della salute. Massimo +25% danni a 95% salute o più; Ultimo colpo (nuovo) : l’ultimo colpo di un caricatore ha il 25% di probabilità di infliggere danni doppi;

: l’ultimo colpo di un caricatore ha il 25% di probabilità di infliggere danni doppi; Mutante (aggiornato) : i danni aumentano del 5% per ogni mutazione che affligge il personaggio, fino a un massimo di +25%;

: i danni aumentano del 5% per ogni mutazione che affligge il personaggio, fino a un massimo di +25%; Divoratore (nuovo) : aumenta la riduzione dei danni fino al +6% mentre riempi gli indicatori di fame e sete;

: aumenta la riduzione dei danni fino al +6% mentre riempi gli indicatori di fame e sete; Soppressore (aggiornato): la riduzione dei danni applicata al bersaglio aumenta da 20% per 3 secondi a 25% per 5 secondi.

Tutte queste modiche, così come la nuova espansione Regno d'Acciaio, saranno disponibili dal 7 luglio. Nel frattempo, fino al 6 luglio potete partecipare alla Settimana di Sfide Bonus: ogni giorno ci sono due sfide giornaliere aggiuntive!