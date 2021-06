Fallout 76 Regno d'Acciaio: nuovi dettagli sul capitolo conclusivo della storia

Presentato in occasione dell'Xbox & Bethesda Games Showcase all'E3 2021, Regno d'Acciaio rappresenta il capitolo conclusivo della storia della Confraternita d'Acciaio cominciata sul finire dello scorso anno con l'aggiornamento Alba d'Acciaio di Fallout 76.

Nella serie di missioni Alba d’acciaio, la Confraternita è uscita vittoriosa dalla battaglia di Fort Atlas, ma ancora persistono alcuni dissapori tra i membri. Nel gran finale di Regno d'Acciaio, in ogni caso, dovranno mettere da parte tutte le divergenze per allearsi contro un nemico comune. Nel prossimo capitolo, che verrà messo a disposizione a partire dal 7 luglio, scoprirete nuovi luoghi e otterrete nuovi oggetti mentre cercherete di riportare la pace in Appalachia gestendo i crescenti dissapori tra il Paladino Rahmani e il Cavaliere Shin, finendo per decidere il destino della stessa Confraternita.

Le scelte compiute in Alba d’acciaio influenzeranno questo ultimo capitolo. In Regno d’acciaio, esplorerete nuove aree in luoghi come le Caverne Arcane, la West Tek e la sede SMA, e otterrete nuove ricompense come il pugno potenziato Spacca-grugni, il completo da mercenario, gli abiti civili della Confraternita, il letto criogenico e l’armatura atomica Hellcat. Durante il viaggio incontrerete anche alcuni volti nuovi e familiari. Guardate il traile e il diario degli sviluppatori allegati a questa notizia per ulteriori dettagli.

In vista di Regno d’acciaio, che verrà pubblicato il 7 luglio, potete aiutare la Confraternita ed espandere la propria influenza in Appalachia durante l’evento "La tempesta è vicina": fino al 6 luglio potete completare le sfide e conquistate le officine per ottenere ricompense. Passate dal negozio atomico per ottenere gratuitamente la skin per lo zaino della Confraternita d’Acciaio: dovete equipaggiare questo zaino per ottenere le ricompense dell’evento! Questo fine settimana potete inoltre partecipare alla Corsa all'oro: fino alle 18 di lunedì 21 giugno le macchine di pressofusione di Crater e Foundation conterranno il doppio della normale quantità di lingotti d’oro. Questo significa che potrete ottenere fino a 400 lingotti d’oro al giorno. Scambiate i vostri buoni e fate visita al vostro venditore di lingotti d’oro preferito per ampliare la vostra collezione di oggetti.