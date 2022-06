Fallout 76, il report di Kotaku: un buco nero di crunch e ritardi per Starfield e Redfall

Dopo che l'annuncio di Bethesda ha reso ufficiale il posticipo di Redfall e Starfield, ora attesi entrambi per il prossimo anno, la redazione di Kotaku rende pubblico un report relativo al processo di sviluppo del tormentato Fallout 76.

Lungo e articolato, quest'ultimo si basa su testimonianze raccolte da ex QA Tester del gruppo ZeniMax, che - comprensibilmente - hanno richiesto alla testata di proteggere il proprio anonimato. Dal report, emerge un quadro decisamente complesso, che delinea condizioni di lavoro difficili e opprimenti per l'intero dipartimento incaricato del controllo qualità di Fallout 76.

Gli ex Tester Bethesda riferiscono di mesi di straordinari forzati, con settimane lavorative di sei giorni, con oltre 10 ore di lavoro giornaliero. Al quadro, si sarebbero aggiunte pause cronometrate e weekend di lavoro aggiuntivo, che tuttavia spesso si traducevano in un nulla di fatto a causa di una generale disorganizzazione da parte dei responsabili dello sviluppo di Fallout 76. A causa del costante stress e della continua pressione, diversi Tester hanno riferito di aver sviluppato patologie ansiogene, culminate poi nella decisione di lasciare ZeniMax.



Gli ex membri del team di Fallout 76 che hanno dialogato con Kotaku hanno inoltre descritto l'intero progetto come un buco nero in grado di prosciugare anche talenti di grado Senior. Sottovalutata la sfida rappresentata dalla realizzazione di un gioco live service, Bethesda sarebbe infatti stata progressivamente costretta a spostare sempre più personale sul titolo multiplayer, per garantire il procedere del supporto post lancio a Fallout 76. Lo stress e il crunch legati alla gestione del progetto, tuttavia, avrebbero finito per esaurire un incredibile numero di professionisti, alcuni dei quali in Bethesda sin dai tempi di Fallout 3 e The Elder Scrolls V: Skyrim. L'accanimento sul Fallout 76, descrive il report, avrebbe finito per generare conseguenze anche su altri progetti, andando a contribuire al rallentamento dei progressi compiuti da Arkane e Bethesda su Redfall e Starfield.



Al momento, Bethesda non sembra aver commentato pubblicamente il report di Kotaku.