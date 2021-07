Fallout 76 sempre più ricco: in arrivo una 'nuova e significativa funzionalità'

Dopo aver esortato i giocatori a dare una chance al nuovo Fallout 76 dopo i problemi di lancio ormai superati, gli sviluppatori di Bethesda solleticano la curiosità degli esploratori della Zona Contaminata dell'Appalachia preannunciando l'arrivo di una "nuova e significativa funzionalità".

Nel consueto appuntamento mensile con i frequentatori del sito ufficiale di Bethesda, la sussidiaria degli Xbox Game Studios ricorda l'impegno profuso nell'espansione Regno d'Acciaio di Fallout 76 e si dice pronta ad ampliare ulteriormente l'offerta ludica del GDR a mondo aperto in coincidenza del prossimo "Major Update".

Pur senza entrare nel merito dei contenuti in arrivo nella dimensione post-apocalittica di Fallout 76, il team di Bethesda si sbottona dichiarando che "non abbiamo ancora discusso di cosa ci sarà nell'aggiornamento di settembre, ma includerà una nuova e significativa funzionalità che offrirà ai giocatori ancora più varietà nel modo di vivere Fallout 76".

A voler dar retta a Bethesda, quindi, la nuova funzionalità avrà un impatto significativo sull'intero ecosistema di gioco, specie per quanto concerne la libertà offerta nella fruizione dell'esperienza ludica, contenutistica e, presumibilmente, narrativa. Per poter scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Bethesda, però, non bisognerà attendere fino a settembre: gli sviluppatori affermano infatti di essere alacremente al lavoro per riaprire il server pubblico di test entro la fine del mese di luglio, affinché la community "possa collaudare questa nuova funzionalità e condividere il proprio feedback" in vista del suo lancio ufficiale.