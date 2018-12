Fallout 76 riceverà update ed eventi in-game su base settimanale

Nel mentre la compagnia ha cercato di dare un freno all'ondata di polemiche legate alla borsa della Collector's Edition del gioco, Bethesda ha ora confermato che Fallout 76 riceverà su base settimanale aggiornamenti ed eventi in-game con cui la community potrà continuare a divertirsi sul lungo periodo.

Come vi avevamo anticipato sulle nostre pagine, l'RPG a mondo condiviso si è già da oggi aggiornato con un nuovo update che ha aumentato il limite massimo dell'inventario da 400 a 600, risolto il bug della power armor, e corretto varie imperfezioni tecniche del titolo. Il lavoro per Bethesda non si esaurisce di certo qui: per tutto il mese di dicembre, infatti, il team di sviluppo continuerà a lavorare a dei nuovi aggiornamenti che saranno pubblicati settimanalmente (il primo di questi arriverà infatti l'11 dicembre), e che andranno di volta in volta a migliorare l'esperienza per gli utenti.

Non solo, per arricchire i contenuti di gioco di Fallout 76, Bethesda ha pensato di introdurre degli eventi in-game che, stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, andranno a cambiare costantemente le dinamiche di gioco del titolo, puntando molto sul fattore dell'imprevedibilità. Anche in questo caso, i contenuti saranno distribuiti su base settimanale.

Fallout 76 è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su Everyeye.it trovate una Guida su come ottenere le armi più forti del gioco. Per tutti gli altri dettagli, vi rimandiamo alla nostra Recensione.