Fallout 76: ricostruisci con Bethesda Softworks e Habitat for Humanity

Seguendo lo spirito di Fallout 76 per la ricostruzione globale, Bethesda annuncia una collaborazione con Habitat for Humanity, associazione no-profit globale che si impegna per promuovere la visione che tutti abbiano una casa decente nei 50 stati degli USA e in oltre 70 nazioni.

A partire dal 4 luglio, potrai visitare il negozio di iTunes e acquistare la cover ispirata agli Ink Spots della celebre canzone di John Denver "Take me home country roads", colonna sonora dell'annuncio ufficiale di Fallout 76. Bethesda donerà il 100% del ricavato ottenuto dalle vendite del single (con una donazione minima di 100.000 $) a Habitat for Humanity per aiutare l'organizzazione nel suo obiettivo di trasformare la vita delle persone e le comunità grazie ad alloggi a basso costo.



I partecipanti all'E3 2018 che vogliono cominciare a donare prima del 4 luglio potranno visitare lo stand di Bethesda (numero 947) nella South Hall, tra martedì 12 giugno e giovedì 14 giugno, durante l'evento. Donando 0,76 $ nella macchina dei souvenir Mement-o-Matic si riceverà in cambio un penny commemorativo di Fallout 76. Tutti i ricavi della Mement-o-Matic andranno in favore di Habitat for Humanity.



Collegati a Bethesda.net per altre novità sulle attività in corso tra Bethesda e Habitat for Humanity nella corsa verso la pubblicazione di Fallout 76 il 14 novembre. Per saperne di più su Habitat for Humanity e la sua missione di aiutare le persone del mondo a costruire o migliorare il luogo che chiamano casa, visita il portale Habitat.org.