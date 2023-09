Fallout 76 rischiava di chiudere: PlayStation Now ha ribaltato la situazione?

Fallout 76 non è partito nel migliore dei modi, questo non è un mistero, al lancio il gioco non ha ingranato come previsto e sono serviti molti mesi di rodaggio per fare in modo che Fallout 76 raggiungesse i numeri sperati dal publisher.

In una email del 2021 inviata ai dipendenti di Bethesda, Phil Spencer discute proprio di Fallout 76 ammettendo che "il gioco è partito male", tuttavia viene riconosciuto il grande lavoro del team di sviluppo, che nel corso del tempo ha corretto il tiro con DLC, aggiornamenti, patch ed espansioni che hanno migliorato enormemente lo stato della produzione.

Spencer fa sapere che "a mio avviso, il gioco è in una posizione interessante, tuttavia abbiamo bisogno di raggiungere almeno i 10 milioni di giocatori mensili prima di decidere di andare oltre", il responsabile della divisione Xbox cita poi PlayStatation Now: "se pensate che PlayStation Now possa servire per dare al gioco nuova visibilità, allora per me va bene", conclude Spencer.

Non sappiamo se sia stato merito di Now ma alla fine del 2022 Fallout 76 ha raggiunto quota 13.5 milioni di giocatori. A fine anno arriverà l'espansione gratis Atlantic City per Fallout 76, seguita poi da un nuovo contenuto nel 2024, segno di come il supporto a lungo termine si sia rivelato fondamentale per la sopravvivenza del gioco.