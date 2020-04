Fallout 76 risorgerà grazie a Wastelanders? I fan elogiano la nuova espansione gratuita

Con l'arrivo su Steam di Fallout 76 Wastelanders, dalla community del chiacchierato GDR online di Bethesda si leva un coro (quasi) unanime di elogi agli sviluppatori per il lavoro svolto sull'espansione gratuita disponibile dal 14 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

I toni entusiastici dei commenti che in queste ore stanno affollando le bacheche digitali dei principali social, e di portali come Reddit e ResetEra, sembrano testimoniare il "ritorno in grande stile" di questo controverso progetto che, nato sotto la cattiva stella di una direzione di sviluppo piuttosto ambigua e da una sequela di promesse disattese, sta provando a risollevarsi.

Eccezion fatta per le inevitabili critiche mosse a Bethesda sin dal lancio di Fallout 76, la community comincia a guardare con ottimismo al futuro del titolo grazie all'arrivo delle numerose novità portate da Wastelanders, su tutte quella degli NPC e delle loro missioni che, contribuendo ad arricchire il lore, danno finalmente un senso all'esperienza singleplayer.

Su Reddit, ad esempio, molti degli elogi a Wastelanders arrivano da chi si dice soddisfatto dal "mood" della storia, con dialoghi divertenti e attività che rendono interessante l'esplorazione della Virginia Occidentale. E voi, che cosa ne pensate di Fallout 76 Wastelanders? Fateci sapere con un commento se vi state cimentando con le sfide della nuova espansione del kolossal GDR di Bethesda e se quest'ultima vi convince o meno.