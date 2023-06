Fallout 76: Road to Atlantic City è la prossima espansione gratis, ecco il trailer

Sembra che Bethesda non abbia alcuna intenzione di interrompere il supporto post-lancio di Fallout 76, che sul palco dell'Xbox Showcase è tornato a mostrarsi con un trailer dedicato alla prossima espansione gratuita.

La prima sequenza del filmato non è che un simpatico recap di tutti i contenuti che il game as a service ambientato in Appalachia ha ricevuto nel corso degli anni, seguita poi da una breve presentazione di Road to Atlantic City. Come si può intuire dal titolo, questa nuova espansione ci porterà ancora una volta al di fuori del West Virginia e probabilmente non sarà incentrata sulle spedizioni: possiamo ipotizzare che si tratti di una nuova area esplorabile in cui vi saranno sia aree dedicate alla componente social come il casinò, che altre incentrate sull'esplorazione e sui dungeon come quelle viste brevemente nel reveal trailer.

In ogni caso è probabile che ci vorrà del tempo prima di scoprire maggiori informazioni su questo nuovo contenuto, dal momento che nel video dedicato all'annuncio viene specificato che 'arriverà presto' e che non è stata ancora decisa una data d'uscita o una più generica finestra di lancio.

In attesa di poter conoscere più dettagli su questo content update, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale dedicato a Fallout 76 Expeditions The Pitt.