Fallout 76 e la Roadmap 2022: invasori alieni, il Pitt e Nuka World in tour

Premuratisi di illustrare le novità dell'update di Fallout 76 con gli Invasori dell'Oltre-Galassia, Bethesda apre una finestra sul futuro del GDR multiplayer delineando, con la Roadmap 2022, il quadro completo delle attività da svolgere da qui a fine anno insieme agli esploratori dell'Appalachia.

Il programma stilato dai Bethesda Game Studios è particolarmente ricco di sorprese per tutti gli appassionati di Fallout 76. Per tutto il 2022, la sussidiaria degli Xbox Game Studios promette di tenerci impegnati con numerose sfide, tanti eventi a tema e missioni speciali da completare viaggiando all'infuori dell'Appalachia.

La Roadmap 2022 di Fallout parte così con Invasori dall'Oltre-Galassia, l'aggiornamento primaerile che spronerà gli utenti a fronteggiare una vera e propria invasione di UFO: per tutta la durata di questa fase stagionale, i giocatori potranno scontrarsi con gli odiati alieni per evitare che questi ultimi completino la loro ricerca attraverso i dolorosi assorbitori di onde cerebrali.

In estate, Fallout 76 si aggiornerà ancora una volta per fare spazio a "Tempra alla Prova", una fase stagionale che comprenderà tre eventi pubblici e miglioramenti estesi al tavoliere delle sfide esclusive, con un aumento del tasso di guadagno di punti SCORE e gradi esclusivi da sbloccare. Il piatto forte della Roadmap 2022 di Fallout 76 è però rappresentato dall'aggiornamento che arriverà in autunno: è in questa fase ingame, infatti, che sarà possibile intraprendere la Spedizione nel Pitt. Accessibile dall'hub inedito di Whitespring, la Spedizione darà modo ai giocatori di avventurarsi all'infuori dell'Appalachia per completare missioni speciali, guadagnare ricompense, interagire con PNG inediti e combattere contro i Trog, una vecchia conoscenza degli appassionati di Fallout 3.

La Roadmap 2022 si concluderà con l'aggiornamento invernale che avrà per protagonista un imprenditore della Zona Contaminata amante della Nuka Cola: questo misterioso personaggio deciderà infatti di riorganizzare lo spettacolo pre-bellico itinerante del Nuka-World in Tour. In questa fase, gli utenti di Fallout 76 potranno affrontare nuovi eventi pubblici, ottenere bottino esclusivo e interagire con PNG aggiuntivi.