Fallout 76: la Roadmap 2022 è parte di un piano di sviluppo di 5 anni, assicura Bethesda

L'invasione di alieni in Fallout 76 e l'escursione nel Pitt che avrà luogo nel corso del 2022 non saranno le ultime attività che terranno impegnati gli utenti del GDR multiplayer di Bethesda, assicura il Design Director Mark Tucker.

Nel corso dell'ultima intervista concessa ai microfoni di AusGamers.com da Tucker, l'esponente di Bethesda impegnato nello sviluppo di Fallout 76 spiega infatti che il suo team non sta semplicemente "guardando oltre la Roadmap 2022, perché ti divertirebbe vedere ciò che ho sul monitor proprio adesso, c'è una tabella di marcia di cinque anni su cui sto lavorando insieme al mio team. Abbiamo piani a lungo termine per Fallout 76 ma le cose diventano sempre più sfumate mentre proseguiamo lo sviluppo perché adattiamo il nostro lavoro alle richieste dei giocatori. Comunque sì, gran parte del lavoro che sto svolgendo attualmente è legato alla pianificazione della roadmap sul futuro di Fallout 76 da qui ai prossimi tre/cinque anni".

Il Design Director di Fallout 76 si rivolge poi ai tanti appassionati del GDR multiplayer a sviluppo continuo spiegando loro che "non c'è alcun motivo di pensare che non continueremo ad aggiornare questo gioco. Abbiamo in cantiere delle cose che ci assicureranno di lanciare aggiornamenti per un lungo periodo di tempo. C'è un sacco di materiale divertente e interessante a cui stiamo lavorando e non vediamo l'ora di poterlo mostrare alla gente, sono contenuti che vanno ben oltre la roadmap già annunciata per il 2022".

