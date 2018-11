Fallout 76: Roby Atadero di Obsidian è contento dell'insuccesso del titolo

Nel corso di una tavola rotonda tenuta dagli studenti della University of California di Riverside per discutere di tecnologia e videogiochi, il programmatore di Obsidian Entertainment Roby Atadero ha accolto con ilarità la notizia del lancio problematico del progetto di Fallout 76 da parte di Bethesda.

Nella lunga trascrizione delle dichiarazioni di Atadero realizzata dai colleghi di DSOGaming, il programmatore entrato in Obsidian nell'ormai lontano 2011 non si è detto affatto rammaricato per le critiche mosse a Bethesda da chi, esplorando il mondo post-apocalittico dell'Appalachia, ha riscontrato tutta una serie di bug, glitch, crash dei server e "problemi accessori" correlati, ad esempio, alla necessità di reinstallare la quasi totalità dei dati di gioco ad ogni aggiornamento.



"Non ho ancora giocato a Fallout 76 ma la mancanza di buone notizie mi rende felice", ha risposto in maniera piccata Atadero affermando, seppur senza fare alcun riferimento diretto a Bethesda, che la maggior parte degli sviluppatori non ha abbastanza tempo per intervenire sui bug e operare i dovuti controlli qualità poiché gli editori, a suo dire, hanno la necessità primaria di rispettare le scadenze.



Le dichiarazioni non proprio concilianti di Atadero scrivono l'ennesimo capitolo di una diatriba cominciata nel 2011 (curiosamente, l'anno dell'ingresso in Obsidian dello stesso Atadero) col mancato pagamento, da parte di Bethesda, dei bonus per gli sviluppatori di Fallout New Vegas concordati all'avvenuto raggiungimento della media voto dell'85% su Metacritic entro un certo lasso di tempo dall'uscita del titolo nel 2010 su PC, PS3 e Xbox 360.

La percentuale raggiunta da Obsidian con i giudizi su New Vegas catalogati dal famoso aggregatore di recensioni, infatti, si fermò all'84% e non permise al team, per quel singolo punto percentuale, di far scattare la clausola per i bonus economici sulle prestazioni commerciali del progetto.



La recente acquisizione di Obsidian Entertainment da parte di Microsoft, evidentemente, non sembra aver contribuito a stemperare i toni di uno scontro che promette, nel corso dei prossimi mesi, di trascinarsi con altre dichiarazioni.