Fallout 76 sarà aggiornato per molti anni, parola di Pete Hines

Intervistato da AusGamers, Pete Hines di Bethesda ha ribadito che la compagnia ha programmato un supporto a lungo termine per Fallout 76, con l'obiettivo di aggiungere nuovi contenuti "per moltissimi anni"...

"Noi per primi dobbiamo abbracciare la filosofia di Fallout 76 e fare in modo che qualcuno voglia sempre accedere al gioco", dichiara Pete Hines, e poi continua: "potrebbe essere anche un semplice evento quotidiano... o magari uno speciale appuntamento settimanale. Abbiamo molte idee e tonnellate di piani, stiamo già lavorando su alcune cose, altre nasceranno sicuramente in base ai feedback ricevuti. Ascolteremo la community, assolutamente, plasmeremo il gioco in base al vostro volere. In Bethesda ci scherziamo ma di fatto la build attuale è forse la peggior versione esistente di Fallout 76 perchè il gioco continuerà a crescere ed espandersi, giorno dopo giorno diventa sempre più bello e così sarà per tantissimi anni. Tra 12 o 24 mesi Fallout 76 sarà ancora più ricco di attività, vi assicuro..."

Fallout 76 uscirà il 14 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, la Beta prenderà il via il 23 ottobre su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X mentre gli utenti Windows e PS4 dovranno attendere il 30 dello stesso mese per accedere alla versione di prova. Bethesda non ha escluso inoltre un secondo Stress Test dopo quello che si è tenuto (in esclusiva su Xbox One) lo scorso weekend.