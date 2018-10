Fallout 76 sarà interamente localizzato in italiano, doppiaggio compreso

Con un messaggio pubblicato su Twitter, Bethesda ha annunciato che Fallout 76 sarà completamente tradotto in italiano, non solo per quanto riguarda testi e sottotitoli ma anche sul fronte audio, con un doppiaggio interamente nella nostra lingua.

Le lingue supportate per la traduzione completa sono inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e giapponese mentre i giocatori russi, polacchi, messicani, brasiliani e cinesi troveranno solamente la localizzazione testuale.

Fallut 76 sarà disponibile in Europa dal 14 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, la Beta partirà il 23 ottobre in anteprima su Xbox One e il 30 dello stesso mese anche sulle altre piattaforme, uno Stress Test si terrà questo weekend, con accesso limitato per testare le capacità dei server.

Su Everyeye.it trovate oltre due ore di gameplay di Fallout 76 in 4K, oltre ad una sessione di Domande e Risposte sul gioco Bethesda in compagnia di Alessandro Bruni e Francesco Fossetti.