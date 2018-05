Fallout 76 sarà un survival online ispirato a Rust e DayZ?

Fallout 76 è stato annunciato nella giornata di oggi, confermando l'esistenza di un nuovo capitolo dedicato alla serie. Al momento non conosciamo nessun dettaglio sul suo genere di appartenenza, ma secondo alcuni insider potrebbe trattarsi di un survival online sulla scia si Rust e DayZ

Secondo quanto riportato da Kotaku, alcune persone vicine al progetto avrebbero confermato che Fallout 76 sarà un survival online, un gioco incentrato sulla sopravvivenza in cui dovremo accumulare risorse, materiali e oggetti utili con cui costruire nuove basi e stabilimenti. Il progetto sarebbe nato come modalità multiplayer di Fallout 4, per poi evolversi in qualcosa di completamente autonomo (tanto da meritare uno sviluppo pienamente dedicato).

Sempre secondo le stesse fonti anonime, Fallout 76 sarà completo di quest ed elementi narrativi come per gli altri giochi Bethesda, ma con il focus delle meccaniche incentrato sui lati survival e sul multiplayer online. Gli elementi a nostra disposizione sembrano combaciare con questi rumor, a partire dall'ambientazione del gioco (il Vault 76, costruito con lo scopo di ripopolare il mondo esterno) e dalle voci che vorrebbero in Fallout 76 un capitolo rivoluzionario per la serie.

Per saperne di più, comunque, basterà attendere la conferenza E3 2018 di Bethesda, occasione in cui verranno svelati ulteriori dettagli sul titolo.