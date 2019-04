Fallout 76: scout pionieri e zaini con la Patch 9 in arrivo a maggio

Bethesda Softworks ha fornito un’anteprima dell’aggiornamento Sempre avanti! di Wild Appalachia, che debutterà con la Patch 9 di Fallout 76 il prossimo 7 maggio. Tra le novità più importanti figurano la fazione degli Scout Pionieri e gli zaini.

"Da decenni, gli intrepidi Scout Pionieri ispirano i bambini dell’Appalachia, spronandoli a guardare “sempre avanti” per migliorare sé stessi e le comunità. Tuttavia, dopo la Grande Guerra, la perdita d’interesse da parte dei bambini ha causato un costante declino delle attività degli scout. Di conseguenza, gli scout pionieri hanno deciso di espandere la propria filosofia di apertura, accettando reclute di tutte le età". I giocatori che si uniranno agli Scout Pionieri dovranno abbracciare il loro stile di vita e mettere alla prova valori chiave come gentilezza, disponibilità, coraggio e crescita. I distintivi degli scout potranno essere guadagnati mettendo alla prova la propria maestria in attività come nuoto, tiro con l’arco, cucina, atletica e molto altro ancora. I distintivi, inoltre, potranno essere scambiati con oggetti a tema utilizzabili per migliorare il C.A.M.P.

L'aggiornamento Sempre Avanti introdurrà anche gli Zaini, utili per incrementare il carico trasportabile. Potranno essere personalizzati dal punto di vista estetico e potenziati per migliorare statistiche come la capacità di carico, la corazzatura (per la resistenza ai danni) e le unità di raffreddamento (per estendere la durata dei cibi). Lo zaino resterà visibile sopra gli abiti e le armature. Anche se lo zaino sarà coperto dall’armatura atomica, i benefici della capacità aumentata e delle modifiche applicate permarranno.

Prima di salutarvi, ricordiamo che è in corso un weekend a doppi punti esperienza in modalità Avventura e Sopravvivenza Beta. Il bonus sarà attivo fino alle ore 12:00 di lunedì 29 aprile. Nei giorni scorsi, intanto, Bethesda ha spiegato l'arrivo degli oggetti non cosmetici nel negozio.