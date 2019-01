Fallout 76: scovata la stanza degli sviluppatori con tutti gli oggetti e un NPC!

Alcuni giocatori di Fallout 76 sono riusciti a trovare la cosiddetta "stanza degli sviluppatori". Un luogo di questo tipo era presente anche in The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4.

Si tratta, sostanzialmente, di un'area nella quale sono contenuti tutti gli oggetti dl gioco, che possono essere testati liberamente dagli sviluppatori prima di essere resi effettivamente disponibili agli utenti. Ci sono armi, armature, progetti, gli oggetti per il preordine, quelli che arriveranno in futuro e persino un personaggio non giocante umano, l'unico in tutta la mappa di gioco! Una fonte inesauribile di risorse, che fa sembrare il glitch della duplicazione una roba per principianti. Giudicate voi stessi guardando il video allegato in apertura di notizia!

Non conosciamo la procedura necessaria per entrare nella stanza, dal momento che i giocatori che ci sono riusciti stanno custodendo gelosamente il segreto. In ogni caso, vi sconsigliamo di andarci, poiché Bethesda non è molto contenta della faccenda. Stando alle segnalazioni reperibili in rete, pare abbia cominciato a bannare temporaneamente (da 6 a 24 ore) gli account dei giocatori che sono entrati nella stanza, oltre a chiedere informazioni su come ci sono riusciti. Alcuni si sono già fatti furbi, e hanno cominciato ad usare degli account sacrificabili per recuperare gli oggetti dalla stanza prima di trasferirli a quello principale. I primi vengono correttamente bannati, ma i riceventi continuano a scorrazzare nella mappa di gioco con il loro carico di oggetti acquisiti in maniera indebita. Con molta probabilità, Bethesda renderà la stanza inaccessibile con uno dei prossimi aggiornamenti, visto che il bilanciamento del gioco è seriamente a rischio.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che ieri è stata pubblicata la corposa patch di gennaio che, tra le altre cose, ha migliorato le prestazioni e ha bilanciato il sistema di creazione degli oggetti.