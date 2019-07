Fallout 76: i server privati stanno per arrivare, probabile il PTS

In occasione del QuakeCon 2019 Bethesda non si è limitata a pubblicare nuove informazioni sul multiplayer di DOOM Eternal, ma ha anche svelato tantissimi dettagli sui prossimi aggiornamenti di Fallout 76, che si prepara a ricevere nuove mappe per la modalità Nucelar Winter e svariate espansioni.

Sembra però che tra le novità in arrivo vi siano anche i server privati, richiesti dagli utenti sin dall'arrivo del gioco sugli scaffali. Gli sviluppatori hanno infatti annunciato che l'arrivo della possibilità di creare il proprio server sia imminente e, stando alle parole del project lead, Jeff Gardiner, arriveranno prima di quanto possiamo immaginare. Il team di sviluppo del titolo ambientato nel West Virginia sembra inoltre interessato ad implementare il PTS (Public Test Server), una funzionalità molto utile per gli sviluppatori e grazie alla quale è possibile provare in anteprima i futuri aggiornamenti del gioco, dando così il proprio feedback agli sviluppatori così da sistemare eventuali difetti in vista del lancio ufficiale. Purtroppo non ci sono conferme in merito all'arrivo del PTS in Fallout 76, ma dalle parole di Gardiner è emerso l'interesse verso questa funzionalità aggiuntiva e le probabilità di vederla arrivare nel corso dei prossimi mesi è piuttosto alta.

Sapevate che il prossimo 1 agosto 2019 arriverà la Settimana della Carne di Fallout 76, nuovo evento con protagonista il mutante Grahm?