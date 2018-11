Fallout 76: sganciata la prima bomba nucleare dal lancio del gioco Bethesda

L'appassionato della serie post-apocalittica di Fallout che gestisce il canale YouTube di Nickaroo93 è stato uno dei primi giocatori di Fallout 76 a ottenere, e naturalmente a utilizzare, i codici di lancio necessari per sganciare un missile nucleare sull'Appalachia dall'uscita del kolossal a mondo aperto di Bethesda.

Come documentato da Nickaroo93, la detonazione degli ordigni nucleari in una delle zone del West Virginia scelte dal possessore dei codici di lancio produce effetti leggermente diversi da quelli sperimentati dai partecipanti alla recente fase di B.E.T.A. testing rivolta agli acquirenti in preordine di Fallout 76.

Il filmato che immortala una delle primissime esplosioni di armi nucleari nell'universo multiplayer della "versione day one" di Fallout 76 testimonia infatti una migliore rappresentazione grafica del fungo atomico e degli spaventosi effetti particellari e di illuminazione risultanti dalla detonazione, con l'immediata formazione di un'area di impatto che stravolge completamente l'aspetto, la palette cromatica e gli elementi scenici della zona preesistente.

Una volta sganciata la bomba, le zone immediatamente limitrofe al ground zero vengono inondate di radiazioni e vedono la comparsa in massa di Ghoul bruciati, Mega Bradipi mutanti, degli immancabili Deathclaw e, soprattutto, di un'intera famiglia di Schorchbeast al seguito di una Regina di livello 95. Queste mostruose entità volanti a metà strada tra i draghi di Skyrim e i demoni di DOOM vantano una velocità eccezionale e un'intelligenza fuori dal comune, due "tratti caratteriali" che li rendono i candidati ideali per mettere alla prova le dinamiche multiplayer del titolo e spingere gli utenti a collaborare per ottenere gli oggetti e i materiali rari risultanti dall'esplosione della bomba.

Date un'occhiata al video e diteci cosa ne pensate delle esplosioni nucleari di Fallout 76, non prima però di leggere il resoconto sulle prime 30 ore di gioco che il nostro Alessandro Bruni ha voluto proporci in attesa della recensione dell'action post-apocalittico di Bethesda.