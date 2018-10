Fallout 76 si mostra in un'ora di gameplay; rivelato il tema musicale del gioco

In attesa che sia pronta a tornare a discutere apertamente di Starfield e The Elder Scrolls VI, Bethesda si appresta a lanciare Fallout 76, primo capitolo della serie che accoglierà al suo interno una componente multiplayer online.

La testata di Game Informer.com ha di recente pubblicato un video gameplay in cui possiamo ammirare il nuovo titolo di Bethesda in un'ora di gameplay. Sicuramente un'occasione utile per coloro che fossero interessati a comprendere meglio come il franchise di Fallout, storicamente incentrato sulla campagna in giocatore singolo, si approccerà al multiplayer, che secondo le parole di Bethesda si presenterà in forma assai diversa rispetto agli altri titoli multiplayer e agli MMO. Potete visionare il video gameplay seguendo questo indirizzo.

In aggiunta, la compagnia ha da poco pubblicato su YouTube il tema musicale del gioco, composto da Inon Zur, e che potete ascoltare tramite il player che trovate in calce all'articolo. Fateci sapere cosa ne pensate sfruttando lo spazio dedicato ai commenti.

Lasciandovi alla visione del video gameplay e all'ascolto del tema principale del gioco, vi ricordiamo che Fallout 76 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 14 novembre. Per un approfondimento sul nuovo GDR di bethesda vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima dedicata.