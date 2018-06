Fallout 76 si prepara all'E3 2018 con un gigantesco murale sull'Hotel Figueroa

L'E3 2018, l'evento videoludico più atteso dell'anno, si fa sempre più vicino, e i big si stanno preparando a dovere in vista dell'apertura delle danze. Dopo il gigantesco murale di Spider-Man apparso sui grattacieli di Los Angeles, anche Bethesda ha deciso di fare le cose in grande per il suo fiore all'occhiello, Fallout 76.

Come segnalato dall'utente di Reddit inaccuratebear, sulle facciate del Hotel Figueroa è in corso di realizzazione un triplice e gigantesco murale dedicato al titolo post-apocalittico. I lavori sulla terza parete sono appena cominciati, ma le prime due ritraggono il Vault-Boy, la simpatica mascotte della Vault-Tec Corporation. Potete ammirare l'opera, ancora incompleta, nelle immagini allegate in calce a questa notizia. Come vi sembra?

Il gioco vero e proprio, intanto, continua ad essere avvolto nel mistero. Dopo il teaser trailer pubblicato qualche giorno fa, Bethesda non ha rivelato nessun dettaglio aggiuntivo, dando appuntamento alla conferenza che terrà alle ore 03:30 di lunedì 11 giugno. In rete, però, già circolano alcune voci. Stando ad una di essere, Fallout 76 potrebbe essere un gioco survival online simile Rust e DayZ. Il rivenditore australiano EB Games, invece, potrebbe aver svelato in anticipo che il gioco verrà lanciato nel 2019.