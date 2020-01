Fallout 76: alla scoperta dei Sotterranei di Watoga dell'espansione Wastelanders

Bethesda ha salutato l'inizio del nuovo anno condividendo con i giocatori di Fallout 76 nuove immagini e informazioni su Wastelanders, la più grande espansione gratuita di sempre per il gioco che introdurrà per la prima volta i personaggi non giocanti umani.

La compagnia di sviluppo ha ben pensato di fornire ulteriori dettagli sui Sotterranei di Watoga, un'ambientazione che abbiamo già avuto modo di conoscere grazie a uno screenshot in 4K di Fallout 76: Wastelanders condiviso lo scorso novembre. Watoga veniva chiamata "la città del futuro", dal momento che rappresentava "l'incarnazione di una metropoli accogliente e a misura di pedone le cui strade sono libere da traffico, incidenti e auto parcheggiate in doppia fila". La città si erge sopra una serie di enormi complessi di garage automatizzati in cui, un tempo, i cittadini potevano lasciare le proprie auto. Potete ammirare alcune istantanee dei Sotterranei di Watoga nella galleria in calce a questa notizia.

Wastelanders è attesa nel corso dei primi mesi di quest'anno, ma è ancora priva di una data d'uscita. Intanto, Bethesda ha annunciato un nuovo weekend con punti esperienza doppi, che si svolgerà dalle 18:00 di giovedì 9 gennaio al medesimo orario di lunedì 13 gennaio. Fallout 76 è disponibile su PC, Xbox One e PS4.