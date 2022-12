Fallout 76, al via la Stagione 11: il Nuka World in Tour è disponibile gratis

A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione del DLC gratis di The Pitt in Fallout 76, l'universo post-apocalittico del titolo Bethesda accoglie ulteriori contenuti con il Nuka-World in Tour.

Completamente gratuito, l'aggiornamento è ora disponibile su PC e console. Per l'occasione, la fiera itinerante di Nuka-World si è stabilita in Appalachia e può essere visitata presso la regione del Cumulo di Cenere. Per presentare il Nuka-World in Tour, Bethesda ha pubblicato il trailer dedicato che trovate in apertura a questa news.

Tra i contenuti proposti dall'aggiornamento Nuka-World in Tour, troviamo tre nuovi eventi pubblici. Questi ultimi prenderanno il via ogni 20 minuti e proporranno ricompense ai partecipanti. Spazio anche ad un nuovo boss, con la regione che accoglie l'imponente titano di ultracite. Tra una sfida e l'altra, la sala giochi Nuka-Cade offre momenti di svago grazie a titoli quali Caccia al bandito, Nuka-Zapper e Schiaccia il Comunista. Il Bottle Blaster metterà infine alla prova la forza del giocatore. Partita dopo partita, si otterranno punti Nuka-Cade, da scambiare con premi presso la fiera.

Da oggi comincia inoltre anche la stagione 11 di Fallout 76. Completando le sfide e salendo di grado, i giocatori potranno ottenere diverse ricompense in-game, tra zaini a tema Nuka-Cola, decorazioni per il C.A.M.P. e skin per armatura atomica. In aggiunta, Bethesda introduce la visuale libera all'interno della modalità costruzione: per attivarla, è sufficiente premere il tasto X sulla tastiera o Start sul controller. Edificare costruzioni come il castello errante di Howl in Fallout 76 dovrebbe dunque ora essere più semplice.