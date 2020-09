Fallout 76, Stagione 2: è possibile acquistare i Ranghi fin dal Day One

La stagione 2 di Fallout 76 è iniziata e quanto pare Bethesda ha deciso di cambiare il suo approccio nei confronti delle microtransazioni.

Il team ha annunciato che nella seconda stagione dell'universo post-apocalittico sarà possibile pagare per avanzare di rango nel nuovo battle pass Armor Race S.C.O.R.E sin da subito. Scalare un rango costa 150 Atomi, che equivalgono ad una spesa di circa 1,50$. Naturalmente, si potrà avanzare nella classifica anche giocando normalmente e completando le nuove sfide introdotte.

Questa scelta costituisce un cambio di direzione netto rispetto alla prima stagione, che non consentiva ai giocatori di incrementare il proprio rango tramite pagamenti per le prime due settimane dal lancio. Una misura che puntava a mettere gli utenti sullo stesso piano di partenza, ma che sembra essere ora stata abbandonata.



La seconda stagione di Fallout 76 mette in scena la battaglia tra Armor Ace e la sua Power Patrol e il Soggiogatore, affiancato dall'armata di Vipere Rosse, e modifica alcune meccaniche di gioco, come il livello dei nemici, che ora scalerà in modo dinamico a seconda dell'esperienza del giocatore. Vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate l'intera Roadmap 2020 di Fallout 76, con tutti gli eventi e le migliorie previste per il gioco nel corso dell'anno.