Fallout 76: la storia della Confraternita d'Acciaio nel nuovo video

In vista dell'arrivo di Alba d'Acciaio in Fallout 76, i ragazzi di Bethesda pubblicano un nuovo video dedicato alla Confraternita d'Acciaio, la celebre fazione che entrerà a far parte della dimensione post-apocalittica del GDR online di Fallout a breve.

Il ritorno in Appalachia della Confraternita porterà tante novità contenutistiche, narrative e ludiche nell'universo di Fallout 76. Oltre all'immancabile aggiunta di ulteriori personaggi non giocanti, la fase ingame di Alba d'Acciaio sarà caratterizzata dall'arrivo di ricompense inedite, di nuovi progetti, del ritorno dell'evento Ardenti Festivi e di una ricca serie di migliorie e di ottimizzazioni al gameplay.

Con Alba d'Acciaio ci sarà poi spazio per tutte le sorprese previste per la Stagione 3 di Fallout 76, come la progressione basata su un nuovo tavoliere S.C.O.R.E., funzionalità aggiuntive per i rifugi e la possibilità di cimentarsi in nuove attività giornaliere e settimanali per acquisire oggetti, boost di esperienza, Atomi per le microtransazioni e customizzazioni varie.

Tali interventi consentiranno a Bethesda di gettare delle solide basi per il futuro di Fallout 76: nel corso del 2021 assisteremo all'ingresso di nuove Spedizioni, di Operazioni Giornaliere ancora più stratificate e delle Dotazioni Talenti.