Fallout 76: studio legale indaga su Bethesda per pratiche legali scorrette

Uno studio legale di Washington (Migliaccio & Rathod LLP) ha annunciato di essere al lavoro per indagare sulla buona fede di Bethesda relativamente alla campagna marketing di Fallout 76. Lo studio vuole accertarsi che il publisher del Maryland non abbia utilizzato pratiche commerciali ingannevoli verso i consumatori.

Nel messaggio originale leggiamo che "Migliaccio & Rathod sta indagando su Bethesda Game Studios per aver pubblicato un gioco pieno di bug e per aver rifiutato di rimborsare gli acquirenti PC che non sono riusciti ad avviarlo a causa di problemi di natura tecnici."

Lo studio legale insiste sul fatto che anche la seconda patch da 50 GB non sia riuscita a risolvere tutti i problemi e numerosi giocatori non riescono ancora a godere di una esperienza di buon livello, in particolar modo su PC. Migliaccio & Rathod invita i giocatori che si sono visti negare il rimborso da Bethesda a mettersi in contatto con lo studio con l'obiettivo di avviare un class action contro la società.

La questione dei parziali mancati rimborsi non è stata accolta positivamente, la scorsa settimana alcuni utenti della versione PC sono riusciti a chiedere o ottenere indietro il denaro speso per l'acquisto del gioco tramite il Bethesda Store, i rimborsi però sono stati bloccati nelle scorse ore e allo stato attuale non è più possibile inviare richieste all'azienda.