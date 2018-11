Fallout 76: svelati tutti i dettagli della patch del 4 dicembre

Bethesda ha annunciato tutti i dettagli della patch di Fallout 76 in uscita il 4 dicembre su tutte le piattaforme. Includerà l'incremento delle scorte massime, miglioramenti alle prestazioni e diverse correzioni ai bug segnalati dai giocatori.

Le dimensioni dell'aggiornamento saranno considerevolmente inferiori su tutte e tre le piattaforme rispetto alla patch del 19 novembre. Su PlayStation 4 e Xbox One peserà circa 3 GB, mentre su PC appena 36 MB.

La capienza massima del deposito verrà aumentata del 50%, fino a 600. Si tratta di un valore conservativo, che verrà ulteriormente incrementato in futuro quando Bethesda avrà verificato che questa modifica non impatta la stabilità del gioco. Tra i vari bilanciamenti all'esperienza, figurano una riduzione delle ricompense in PE per l’uccisione di creature di alto livello e un aumento dei danni delle armi automatiche di circa il 20%. Colpire un giocatore con il Cryolator applicherà uno stato Freddo, Ghiacciato o Gelato in base al numero di colpi inferti. La durata della riduzione del movimento applicata da questi effetti è stata ridotta in modo significativo. Elettrificazione e Isotopo instabile non forniscono più un bonus alla salute.

Su PC sono stati nuovamente rimossi i limiti al framerate, mentre su console è stato risolto un problema che comportava la visualizzazione infinita di una schermata di caricamento scollegandosi dall'account della console mentre si giocava. Esclusivamente su Xbox One è stato risolto un problema di crash che poteva verificarsi dopo l’invio di inviti multipli nella squadra a un giocatore non amico subito dopo l’uscita dal Vault 76. La compagnia afferma inoltre di aver migliorato la stabilità su tutte le piattaforme. Spostare il C.A.M.P. ora sposta correttamente anche gli oggetti singoli costruiti dal giocatore nella scheda Depositati nel menu di costruzione, mentre su PlayStation 4 i fili non sembrano più fluttuare quando si tenta di collegare due o più oggetti.

Questi descritti non sono gli unici cambiamenti previsti dalla patch del 4 dicembre. Per tutti gli altri dettagli vi invitiamo a consultare il changelog completo. Per l'11 dicembre è atteso un ulteriore aggiornamento, che conterrà miglioramenti al C.A.M.P., la possibilità di riassegnare le S.P.E.C.I.A.L. e ulteriori impostazioni su PC.