Fallout 76: svelato il peso della versione Xbox One

Tramite le pagine del Microsoft store, scopriamo quest'oggi che la versione Xbox One di Fallout 76, il nuovo RPG a mondo condiviso di Bethesda, peserà 45.28Gb. Una cifra tutto sommato abbordabile, specialmente considerando il fatto che il gioco conterrà al suo interno un vasto e ricco mondo open world da esplorare.

È molto probabile che il peso del gioco risulterà sostanzialmente identico su PC e PlayStation 4. Al momento, nessuna informazione è stata diffusa per quanto riguarda le edizioni Xbox One X e PlayStation 4 Pro. Non sappiamo inoltre se il la cifra indicata si riferisca effettivamente allo spazio che il gioco andrà ad occupare sull'hard disk delle nostre piattaforme di gioco, o se sia legata soltanto al peso del download.

Ricordiamo che Fallout 76 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 14 novembre. Pete Hines di Bethesda ha confermaato che il gioco avrà un secondo stress test, e che il cross-play potrebbe essere aggiunto post-lancio. Per tutte le altre informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.