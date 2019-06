Fallout 76, The Division 2 e LEGO DC Super-Villains gratis questo weekend su Xbox One!

Non sapete a cosa giocare su Xbox One questo weekend? Niente paura, Microsoft giunge in vostro soccorso con i Free Play Days, iniziativa ricorrente che consente ai giocatori di testare per un intero weekend una selezione di giochi.

A questo giro, potete scegliere di giocare gratuitamente a tre titoli molto differenti tra loro, che sapranno andare incontro ai gusti di tutti quanti: Fallout 76, Tom Clancy's The Division 2 e LEGO DC Super-Villains. Tutti e tre disponibili gratis fino alle 08:59 di lunedì 17 giugno. Dopodiché, se vorrete continuare a giocarci, dovrete necessariamente acquistarli.

Per fortuna, sono disponibili in sconto: Fallout 76 è proposto a 35,00 euro (invece di 69,99 euro), mente The Division 2 a 45,49 euro (aziché 69,99 euro). LEGO DC Super-Villains, infine, può essere comprato a 30,00 euro (invece di 59,99 euro). In caso di acquisto potrete tranquillamente importare i progressi ottenuti durante il weekend gratuito e proseguire da dove eravate rimasti.

Ne approfittiamo per segnalarvi che sia Fallout 76 che The Division 2 sono giocabili gratuitamente anche su PlayStation 4 e PC in questi giorni.