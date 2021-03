Fallout 76: Todd Howard chiamò Phil Spencer dopo il problematico lancio

Al suo debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel novembre del 2018, Fallout 76 andò incontro a diverse criticità tecniche che resero difficoltosa la corretta fruizione dello spin-off tutto incentrato sul gioco online. Una situazione complicata che Todd Howard di Bethesda ricorda ancora bene.

Durante il roundtable con protagonisti Xbox e Bethesda, il noto director di titoli come Fallout 4 e The Elder Scrolls V: Skyrim ha raccontato di essersi messo in contatto con Phil Spencer subito dopo le reazioni negative relative al lancio di Fallout 76, chiedendogli consigli su come gestire la situazione. "Quando il gioco venne lanciato, con la litania di problemi che abbiamo avuto, abbiamo deluso un sacco di persone. C'era davvero poco che non avessimo rovinato, onestamente. Una delle persone che chiamai è stato Phil. Gli dissi 'Ehi, stiamo affrontando questi problemi, che consigli hai da darci?', e lui mi mise in contatto con alcune persone di Xbox che furono in grado di controllare cosa fosse importante e cosa meno in giochi pensati per durare a lungo termine", spiega Howard. Il game designer si è detto grato per il sostegno ricevuto in quell'occasione: "Quel tipo di suggerimenti ci hanno davvero aiutato e ora, vedendo come Fallout 76 sia divenuto uno dei più giocati su Xbox... Siamo stati davvero fortunati di essere lì in quel momento".

La testimonianza di Howard è un'ulteriore conferma dei rapporti fruttuosi che Bethesda e Microsoft hanno avuto nel corso degli anni, portando infine all'acquisizione dello studio. Da quella richiesta di consigli ne è passata di acqua sotto i ponti: se non vi ricordate com'era il titolo al suo debutto, la nostra recensione di Fallout 76 vi rinfrescherà la memoria.