Fallout 76: per Todd Howard molte delle critiche sono state 'meritatissime'

In occasione della sua partecipazione all'ultima puntata di IGN Unfiltered, il produttore esecutivo di Bethesda Game Studios, Todd Howard, ha tentato di riconciliarsi col proprio pubblico ritenendo che le critiche mosse al progetto di Fallout 76 da parte degli appassionati della serie siano state giustificate.

Secondo quanto spiegato da Howard, infatti, quello di Fallout 76 è stato "uno sviluppo molto difficile. Eravamo pronti per... molte di quelle difficoltà che poi sono finite sullo schermo. Sapevamo che non questo non era proprio il tipo di gioco a cui le persone sono abituate di ricevere da noi e che saremmo stati criticati. Molte di quelle critiche sono state meritatissime".

Le nuove dichiarazioni di Todd Howard sembrano contraddire le parole pronunciate dallo stesso produttore esecutivo di Bethesda Game Studios durante il PAX East 2019 di inizio aprile. In quell'occasione, infatti, la personalità di Bethesda decise di difendere a spada tratta il progetto di Fallout 76 definendo "un'esperienza incredibile" il percorso di sviluppo intrapreso dai suoi autori e affermando che il titolo "è andato molto bene" e che, proprio in funzione di ciò, sia ancora "giocato da milioni di utenti".

Nel corso della conferenza Bethesda all'E3 2019, il cui inizio è già stato fissato alle ore 02:30 di lunedì 10 giugno, scopriremo tutte le novità su Fallout 76 e riceveremo maggiori informazioni da Todd Howard su progetti come DOOM Eternal, Wolfenstein Youngblood e, perchè no, sul più volte chiacchierato nuovo capitolo di Prey.