Fallout 76: trailer di lancio per la nuova espansione gratis Regno d'Acciaio

Bethesda ha appena diffuso il trailer di lancio di Regno d'Acciaio, la nuova espansione gratuita di Fallout 76 disponibile da oggi 7 luglio 2021 e che segna la conclusione della storia incentrata sulla Confraternita d'Acciaio, iniziata alla fine dello scorso anno con Alba d'Acciaio.

Come già noto, Fallout 76 Regno d'Acciaio introduce la nuova creazione leggendaria che consentirà di trasformare i propri oggetti normali in oggetti leggendari, ma la novità maggiore è rappresentata dalle nuove missioni narrative che ci spingeranno a decidere il destino della Confraternita e a scoprire la verità dietro la misteriosa apparizione dei Super Mutanti. In aggiunta, i giocatori troveranno nuove location da esplorare con attenzione in cerca di utili risorse, tra i quali equipaggiamenti completamente inediti. E ancora, viene introdotta la Season 5 Scoreboard che consentirà di sbloccare diverse nuove ricompense come ad esempio oggetti per il nostro CAMP ed elementi cosmetici di personalizzazione.

Regno d'Acciaio promette dunque di portare a una degna conclusione tutta la storia della Confraternita d'Acciaio, lasciando ai giocatori la responsabilità di decidere come guidare il gruppo verso, segnandone il futuro per sempre. A distanza di quasi 3 anni dal suo problematico esordio sul mercato, Bethesda continua a supportare lo spin-off online di una delle sue serie di punta: a tal proposito potete leggere il nostro speciale sull'evoluzione di Fallout 76 attraverso espansioni ed aggiornamenti.