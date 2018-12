Fallout 76: l'ultima patch dell'anno risolve un bug alle armi e un exploit

Bethesda ha pubblicato l'ultimo hotfix dell'anno per Fallout 76 su tutte le piattaforme. I possessori di PlayStation 4 e Xbox One non devono scaricare nulla, mentre ai giocatori PC spetta un piccolo download a causa di alcune modifiche specifiche per la loro versione.

Grazie a questo piccolo aggiornamento, è stato risolto un problema che impediva alle armi esplosive e a quelle più potenti di infliggere danni ai nemici. In aggiunta, è stato eliminato un exploit che permetteva ai giocatori che lo sfruttavano di duplicare gli oggetti. Su PC si segnalano due interventi: è stato eliminato un bug che poteva causare il crash del client del gioco quando si premeva sul pulsante Esci ed è stata rimossa un'impostazione che era stata lasciata allo stato di debug. Questa poteva essere sfruttata per far connettere ai server delle vecchie versioni del client, che potevano danneggiare il gameplay. Menzioniamo, infine, l'introduzione del supporto alla lingua coreana, aggiunta che molto probabilmente non è di vostro interesse.

Bethesda ha fatto sapere che la prossima patch verrà pubblicata a metà gennaio. Tra le altre cose, migliorerà l'animazione della ricarica del Lever-Action Rifle e bilancerà alcune carte perk. Fallout 76, intanto, continua ad essere circondato dalle polemiche: i giocatori sono piuttosto contrariati per i costi delle microtransazioni.