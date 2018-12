Fallout 76: una Nuova Modalità di Gioco PvP arriverà nei primi mesi del 2019

Bethesda ha pubblicato una nuova Patch per Fallout 76. Questa rappresenta l'ultimo update previsto per il Titolo nel corso del 2018. Per i prossimi aggiornamenti, i videogiocatori impegnati nella Virginia Occidentale dovranno attendere il prossimo anno.

Tra i contenuti che Bethesda ha intenzione di introdurre in Fallout 76 troviamo una nuova modalità di gioco di tipo PvP. La Software House ha fornito alcune prime informazioni in merito nella giornata di oggi, mercoledì 19 dicembre. In particolare, è stata indicata dagli sviluppatori una finestra di pubblicazione indicativa per la nuova modalità: Bethesda ha infatti in programma di renderla disponibile per gli utenti attivi su Fallout 76 nel corso dei primi mesi del 2019. Di seguito vi riportiamo le dichiarazioni della Software House: "[...] Stiamo anche lavorando duramente ad una nuova modalità in cui potrete lavorare insieme, o meno, senza restrizioni PvP. Noi ci stiamo già divertendo giocandoci in ufficio e speriamo di renderla disponibile a tutti voi in un periodo collocato nel primo trimestre del prossimo anno".



I dettagli ad ora forniti da Bethesda su questa nuova modalità non sono moltissimi, ma, visto il periodo di lancio ipotizzato dalla Software House, sembra ragionevole ipotizzare che non dovremo attendere molto tempo prima di saperne qualcosa di più.