Fallout 76 è Una Zona Contaminata per Tutti nell'enorme update che lancia la Stagione 2

La Stagione 2 di Fallout 76 ha ufficialmente inizio su PC, PS4 e Xbox One con l'ultimo, enorme aggiornamento gratuito che introduce le sfide di Armor Ace e getta le basi per la nuova fase ingame legata a Una Zona Contaminata per Tutti.

Realizzato prendendo spunto dai suggerimenti della community e finalizzata dopo un'intensa fase di test, Una Zona Contaminata per Tutti è il nuovo sistema che bilancia il livello dei nemici e dei mostri in base al livello raggiunto dal proprio alter-ego. Così facendo, Bethesda promette di garantire un'esperienza di gioco ancora più divertente e libera per gli utenti, soprattutto per i giocatori alle prime armi, a cui era precluso, fino a ieri, l'accesso alle regioni della mappa più avanzate per via dell'eccessivo scarto tra il livello degli avversari e il proprio.

Il leveling dinamico implementato dagli sviluppatori Fallout 76 si estende anche al sistema delle Squadre pubbliche e private, facilitando così il multiplayer cooperativo con la formazione di squadre composte da giocatori di livello diverso, con punti esperienza e livelli di difficoltà che scaleranno in base al livello dei singoli partecipanti alle partite.

L'inizio della Stagione 2 di Fallout 76 porta con sé anche le nuove ricompense tra oggetti, bonus, Atomi e personalizzazioni da ottenere scalando i 100 gradi del tabellone Armor Ace. Non meno interessanti sono poi i Talenti Leggendari, con slot S.P.E.C.I.A.L. aggiuntivi per acquisire delle abilità esclusive dopo aver raggiunto il livello 50. Ogni Talento Leggendario ha 4 gradi che possono essere raggiunti riciclando le carte Talento in proprio possesso: i giocatori potranno sbloccare un numero illimitato di Talenti Leggendari, ma l'accesso ad ogni slot aggiuntivo per equipaggiarli richiederà progressivamente più tempo.