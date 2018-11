Fallout 76: l'update 1.02 è online su PC, PS4 e Xbox One, e pesa quasi 50GB

Come promesso, i vertici di Bethesda provvedono a pubblicare la patch di Fallout 76 che porta il titolo alla versione 1.02 su PC, PS4 e Xbox One. La vera notizia è però un'altra e riguarda, purtroppo, le dimensioni a dir poco mostruose dell'update.

La manutenzione programmata dei server di gioco, infatti, porta in dote un file di aggiornamento di circa 12GB su PC e di ben 48,39GB su PlayStation 4 e Xbox One. Il changelog della patch 1.02 è consultabile sulle pagine del sito ufficiale di Fallout 76. Già da qualche giorno, però, sappiamo che l'update si premura, tra le altre cose, di stabilizzare il netcode, migliorare le performance del motore grafico, rendere più fluida l'esperienza di gioco su tutte le piattaforme e aggiustare i bug riscontrabili nelle missioni, nell'interfaccia, nel comportamento delle creature mutanti che popolano l'Appalachia e del sistema C.A.M.P. per la creazione degli avamposti.

Non è la prima volta, comunque, che Fallout 76 dimostra di non stare particolarmente a genio ai nostri poveri hard disk: anche l'update 1.01 ha richiesto l'installazione di un quantitativo di dati non inferiore ai 48GB. Nella fase di stress test condotta da metà ottobre a inizio novembre con la B.E.T.A., inoltre, i partecipanti alla prova hanno dovuto far fronte a un bug mangia-GB e a contorti processi di aggiornamento che hanno spinto più di un utente a reinstallare daccapo il client di gioco.

L'inquietudine dei beta tester causata anche da questo genere di problemi si è poi riverberata sui guidizi di chi, all'uscita del titolo, ha voluto esprimere tutto il proprio disappunto subissando di voti negativi la pagina Metacritic del gioco.

Bethesda ha già pianificato altri update fino al mese di dicembre: nella speranza che il team capitanato da Todd Howard riesca a compiere un migliore esercizio di ottimizzazione con i futuri aggiornamenti, vi lasciamo al resoconto delle prime 30 ore di gioco che il buon Alessandro Bruni ha voluto realizzare per aiutarci a ingannare l'attesa per la recensione di Fallout 76 che troverete su queste pagine nel corso dei prossimi giorni.